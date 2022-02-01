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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : إنجاز قضايا الأسرة المتأخرة يخفف المعاناة والأعباء المادية عن المتقاضين

علي بدر عضو مجلس
علي بدر عضو مجلس النواب

قال النائب علي بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن الأونة السابقة شهدت معاناة من المواطنين فيما يخص قضايا الأسرة سواء الخلع أو الطلاق وذلك لطول الفترة الزمنية التي يتم فيها النظر في هذا النوع من القضايا، معقبا " القضايا المدنية بالمحاكم ليست قليلة النسبة".

و أكد " بدر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجيه الرئيس السيسي بشأن إنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام الجاري، بالطبع سيعمل علي تخفيف المعاناة والأعباء المادية عن كاهل المتقاضين، علاوة علي تجديد الثقة لديهم بقدرة وعدالة القضاء المصري في إنجاز مصالح المواطنين بكل عناية ودقة.

ونوه عضو اللجنة التشريعية، إلي أن وزارة العدل لم تدخر جهدا في تذليل المشكلات القائمة لدي المواطنين وذلك من خلال تطبيقها الآليات الحديثة للرقمنة في الحصول علي خدماتها حيث برز ذلك في خدمة التسجيل العقاري المتنقل وغيرها من الخدمات التي هدفها الأول التيسير علي المواطن في الوقت والجهد والمال.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : كما أن التشديد علي قيام وزارة العدل والمحاكم بدورها في الحفاظ علي نسيج الأسرة يمتلك بعد قومي لإعداد أجيال قادرة علي الحفاظ علي الهوية المصرية والحفاظ علي تماسك المجتمع.

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وقد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية".

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه  الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

كما تابع  الرئيس السيسي جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً  بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

 

 

وزير العدل التسجيل العقاري الخلع الطلاق القضايا

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