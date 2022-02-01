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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الأدور: احتجاج مصر على الحكم بكاري جاساما لن يؤتي ثماره

بكاري جاساما
بكاري جاساما

قال الناقد الرياضي، طارق الأدور، إن مطالب تغيير حكم مباراة مصر ضد الكاميرون؛ سيجعل هناك مطالب أخرى لباقي الفرق بتغيير حكام مبارياتهم؛ لافتًا إلى أن احتجاج مصر على الحكم بكاري جاساما لن يؤتي ثماره.

وأضاف طارق الأدور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه كان يجب على الكاف أن يتجنب الشبهات ولا يعين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر ضد الكاميرون.

وتابع طارق الأدور أنه فوجئ بمكتب الاتحاد الإفريقي باستبعاد الحكم الجواتيمالي سكوبار للتحكيم في البطولة، وكان يجب تعيين حكم محايد لإدارة مباراة مصر ضد الكاميرون.ولفت إلى أنه يجب على المنتخب المصري أن يحاول تقليل الأخطاء في مباراة مصر ضد الكاميرون، ولا يعطي فرصة للحكم، والتعرف على مناطق القوة والضعف لدى المنتخب الكاميروني، ولا ينشغلون بالحكم.

وأوضح طارق الأدور أنه كان يجب استبعاد الحكام الذين عليهم علامة استفهام من إدارة  المباريات الصعبة، مؤكدًا أنه كانت هناك محاذير كثيرة على حكم مباراة مصر ضد الكاميرون الجامبي بكاري جاساما «وهذا القرار لن يتغير».

وأكد طارق الأدور أنه على المنتخب استغلال مهاراته؛ ولا يمنح منتخب الكاميرون فرصة، واستغلال سرعة محمد صلاح في مباراة مصر ضد الكاميرون.

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