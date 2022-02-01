أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة تقلبات جوية في هذا الموعد..فيديو

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا الاربعاء سوف تصل لـ 20 درجة مئوية ولكنه استقرار مؤقت في الأحوال الجوية .

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" بداية من يوم الخميس تعود التقلبات الجوية مرة أخرى ".



وتابعت ايمان شاكر: "زيادة نشاط الرياح المصاحب للمنخفض الجوي بما يزيد إحساس الأفراد ببرودة الطقس، وقد تكون الرياح محملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق".



وأكملت إيمان شاكر: "يصاحب موجة التقلبات الجوية أمطار على السواحل الشمالية ما بين متوسطة وغزيرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، والقاهرة الكبرى سوف تتأثر بهطول الأمطار متفاوتة الشدة وسيكون هناك انخفاض أكثر في درجات الحرارة يوم الجمعة وتصل درجة الحرارة لـ 16 درجة مئوية ".

ولفتت مدير مركز الاستشعارعن بعد بهيئة الأرصاد الجوية:" تنظير الموجة يوم السبت المقبل وتتحسن الأحوال الجوية نسبيا".

