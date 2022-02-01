تعليقا على تصريحات إيتو.. بسمة وهبة: دا ماتش يا كابتن مش حرب..فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن صامويل ايتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، أدلى بتصريحات صحفية غريبة عندما تحدث عن مباراة الكاميرون أمام مصر القادمة واصفا إياها بـ"الحرب"، معلقة “هذه مباراة كرة قدم ولا ترتقي إلى كلمة الحرب”.

وأضافت بسمة وهبة، خلال تقديم برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور"، “تصريحات إيتو ستشحن الأجواء، وستشعر الجماهير بأنها حرب”.

وتابعت "هناك شائعات من وسائل الإعلام الكاميرونية، بأن النجم المصري محمد صلاح مصاب بكورونا، والغرض منها تصدير القلق للجمهور”.

وأشارت مقدمة برنامج “90 دقيقة” إلى أنه سيتم تعيين الحكم “بكاري جساما” لإدارة اللقاء، معلقة “ربنا يستر علينا منه”.