كيروش يرد على صامويل إيتو: كرة القدم لا يمكن أن تكون حربًا

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عى صعوبة المباراة التي ستجمع الفراعنة بالكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس الأممم الأفريقية.

وقال كيروش في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية BBC:""يجب عليً أن ألعب ضد أحد أكبر الفرق في إفريقيا ويجب أن أقول إنها ستكون اختبارًا كبيرًا لنا، لذا سألعب ضد صديقي [كونسيساو] مدرب الكاميرون في هذه المباراة.. كما تقولون فأنها مباراة كبيرة في البطولة."

وأضاف:" أعلم أنه يتعين علينا التمسك بالرغبة والتعطش الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، لدينا مجموعة جيدة من لاعبين يتقاتلون معًا في جميع الملاعب.. قدم محمد صلاح مباراة جيدة أمام المغرب لكن بالنسبة لي يجب أن نهنئ الفريق بأكمله.. لدينا العديد من اللاعبين المصابين ، لكن كل اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم “.

وعن تصريحات صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، والذي وصف المباراة بالحرب، قال كيروش:"كرة القدم لا يمكن أن تكون حربًا، الحرب الحقيقية هي حماية من يلقون حتفهم على بوابات الملاعب." في إشارة لضحاية تدافع الجمهور في ملعب أولميبي أثناء مباراة الكاميرون وجزر القمر.