وزير المالية : ندرس حلولا لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع

أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة تدرس حاليا إيجاد حلول لمشكلة الضريبة العقارية على المصانع لرفع الأعباء عن كاهل الصناع.

وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بالتعاون مع جمعية “الصناع المصريون” مساء اليوم الثلاثاء أن وزارته تلقت شكاوى كثيرة من المجتمع الصناعي يطالب بالغاء الضريبة.

ولفت معيط الى أنه سيتم الوصول لآليات وحلول في صالح الصناع في موعد أقصاه نهاية العام المالي الحالي قائلا" هتكون فيه افكار ايجابية بهذا الشأن قريبا" .

وذكر وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه لا يمكن اتخاذ قرار الغاء الضريبية قبل دراسة آثارها وأعبائها على الموازنة خاصة أنه لن يتم إلغاء أي بند بدون إصدار قانون.