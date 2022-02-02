بعد استجابة الرئيس والتوجيه بعلاجه.. المواطن قدري يشكر السيسي.. فيديو

وجه المواطن قدري عبد الله الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد استجابته وتوجيهه بعلاجه.

وقال قدري عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة “ دي إم سي “، :” تم نقلي للمستشفى أمس وتم إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة في المستشفى والأطباء والتمريض متعاونين معي ”.

وأضاف قدري عبد الله :" تم إجراء إشاعات وتحاليل لي وجار استكمال الفحوصات الطبية"، مضيفا:" مش مصدق إن الرئيس وجه بعلاجي".

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحالة المواطن "قدري" يبلغ من العمر "40" عاما من قرية كوبري البستان، بـ مركز الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة، بعد تعرضه لحادث عام 2012 أثناء عمله كسائق، ما تسبب في حدوث كسور في مناطق متفرقة من جسده افقدته القدرة على الحركة، حيث وجه سيادته جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم اتجاه الحالة.



وعلى الفور تم التنسيق مع وزارة الصحة والتي قامت بدفع سيارة اسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة.

كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع محافظة البحيرة بدراسة حالة الأسرة على الطبيعة لتوفير الدعم اللازم لها، وصرف الإعانات الاجتماعية اللازمة.

واستقبل المواطن "قدري" وأسرته، استجابة الرئيس السيسي لمناشدته، بسعادة غامرة وبفرحة شديدة، مضيفا سعادتي لا توصف وسعادة زوجتي وأطفالي الثلاثة لا توصف، الجميع يشكرون الرئيس السيسي على استجابته.