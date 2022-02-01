الأرصاد: درجات البرودة المقبلة لن تكون مثل الموجات السابقة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن السبب وراء شعور المواطنين ببرودة الجو حتى داخل المنازل، يعود نتيجة الرطوبة بالحوائط، ما يؤثر على المنازل بالداخل ويشعر المواطن بالبرودة.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن تسمية العواصف “هبة وياسمين”، تعود إلى الدول القادمة منها، مشيرا إلى أن الأعاصير لها أسماء محددة، وتحدث بالقرب من مناطق المحيطات.

وتابع محمود شاهين، أن هناك بعض التقلبات الجوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من الخميس المقبل، لوجود منخفض جوي على ساحل البحر المتوسط.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إلى أن درجات البرودة لن تكون مثل الموجات السابقة.