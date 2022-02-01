سفير مصر بالكاميرون: تواصلت مع وزير الداخلية لتأمين بعثة المنتخب بعد المباراة

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إن الشائعات لم تنته حتى نهاية مباراة مصر والكاميرون، ومن بينها شائعة التلاعب بنتائج المسحات، وإصابة النجم المصري محمد صلاح بكورونا.

وأضاف مدحت المليجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن جميع مسحات المنتخب الوطني سلبية، مشيرا إلى أن هناك تركيز من جميع لاعبي المنتخب الوطني لمباراة الكاميرون القادمة والجميع يعلم أهميتها.

وتابع أن مباراة مصر والكاميرون بمثابة نهائي مبكر، مؤكدا ان هناك شحن كبير، بأن كأس الأمم الأفريقية لن تخرج من الكاميرون.

وأشار مدحت المليجي إلى أن هناك عزل تام لجميع اللاعبين في المنتخب حتى لا يتعرض أي لاعب منهم للعدوى، ومعنويات الجميع مرتفعة للغاية.

حقيقية

وأكد سفير مصر بالكاميرون، أن استشفاء اللاعبين داخل جرادل حقيقية ومن أفضل الطرق المستخدمة في عالم كرة القدم.

ونوه سفير مصر في الكاميرون بأنه تواصل مع وزير الداخلية الكاميرون ي بضرورة تأمين بعثة المنتخب عقب إنتهاء المباراة، قائلا: “ما يهمني سلامة بعثة المنتخب والجمهور المصري”.