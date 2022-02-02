نشأت الديهي عن بدء إنشاء مدينة "دار مصر 3" بغزة: واجب وليس منة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر بدأت في تأسيس القواعد الخاصة بمدينة "دار مصر 3" بشمال غزة ببيت لاهية، موضحًا أن رحلة إعمار غزة بدأت بسواعد وعقول مصرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة تن، أن هذا واجب تقوم به مصر وليس منة، واتفاق لا بد من تنفيذيه، وإعمار لابد أن يحدث وحياة لشعب فلسطيني شقيق، فهؤلاء أشقاء عرب حقيقيين.

وأعرب، عن سعادته لما يجري مصر فاعلة وفعالة وصادقة في كل توجهاتها تجاه القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية ولم تتخلف لحظة او تتخلى عن القضية الفلسطينية في أي موقف، وجميع المخلصين يعلموا ذلك، موجهًا تحية إجلال وإعزاز وتقدير وعرفان لمن وصل باتفاق واضح مع الأخوة الفلسطينيين والمانحين لبدء إعمار فلسطين، موضحًا أن مصر خاضت 6-7 حروب من أجل الحق العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، وأي مزايدة على مصر مكانها سلة المهملات.

