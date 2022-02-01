أستاذ طب شرعي: التهوية الجيدة بأماكن التدفئة وصيانة السخانات تمنع تسرب الغاز

قالت الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب قصر العيني، في تعليق على مصرع أسرة كاملة بالشرابية جراء تسرب للغاز، إنه مع فصل الشتاء نشهد مثل تلك الحوادث الناجمة عن سوء استخدام وسائل التدفئة.

ولفتت دينا شكري في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON إلى أن وجود سدد أو زيادة في تدفق الغاز بإمكانه أن يؤدي للتسمم بغاز أول أكسيد الكربون وهو الغاز الناتج عن الاحتراق غير الكامل من كافة أنواع الوقود.

وأهابت دينا شكري بالمواطنين ضرورة أن تكون هناك أماكن جيدة للتهوية في المنازل، حال استخدام الدفايات أو الصيانة الدورية لسخانات الغاز بالقدر الذي لا يسمح بوجود موطن خلل قد ينجم عنه مثل تلك الحوادث الناجمة عن التسرب.

وأوضحت دينا شكري أنه في حالة السخان ممكن يكون المكان غير جيد التهوية بما لا يسمح بتدفق الهواء الطبيعي المحمل بالأكسجين الذي يحتاجه البشر في تنفس الخلايا والأجهزة، الأمر الذي يؤدي لتركز غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي للتسمم ومن ثم الوفاة.

وأشارت إلى أن غاز أول أكسيد الكربون يخرج من أي نوع من أنواع الاحتراق غير الكامل لأي نوع من أنواع الوقود، في المقابل الاحتراق الكامل ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون، قائلة: "زي سخان الغاز أو التدفئة الغازية كمصدر للوقود أو حرق الخشب والفحم للتدفئة وهو ما ينتج عنه أول أكسيد الكربون".

ووصفت الاختناق بهذا الغاز بالقاتل الصامت، حيث أن الأماكن التي تحتاج الأكسجين في الجسم بنسبة أكبر هي المخ والقلب والجهاز العصبي المركزي وعضلات الجسم، ومن ثم فإن أول أكسيد الكربون له خاصية حيث يرتبط سريعا بالهيموجلوبين، وتتم بصورة أكبر مقارنة بالأكسجين.