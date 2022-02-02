محمود محرز: صناعة الجلود لم تأخذ حقها في النمو من قبل |فيديو

الرئيس منع تصدير الخام منه خلال الفترة القادمة

قال المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة المشرفة علي مدينة الجلود بالروبيكي ، إن صناعة الجلود من الصناعات المهمة في الدولة المصرية ولم تأخذ حقها في النمو من قبل مؤكداً أن مصر بها 5 ملايين ذبيحة سنويا تعطينا مسطحات جلد تتعدي 200 مليون قدم وهذه الإنتاجية كانت تخرج من داخل جمهورية مصر العربية من منطقة مجري العيون .

واضاف محمود محرز خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، أن هذه المنطقة تم نقلها إلي منطقة صناعية عالمية تم تخطيطها علي احدث الطرق العالمية وهي مدينة الروبيكي وهذا لان مصر من ضمن الدول العالمية في إنتاج صناعة دباغة الجلود ولكن هذه الصناعة لم يحدث لها النمو المرجو منه خصوصا أنها تستخدم في جميع الصناعات الجلدية .

واوضح محمود محرز ، أن مصر تصدر بقيمة مليار و450 مليون جنيه جلود وصناعات، ونصدر "جلد" خاماً بقيمة مليار و 350 مليون جنيه ونصدر بقيمة 100 مليون جنيه منتجات نهائية وبالتالي الرئيس منع تصدير الجلد الخام خلال الفترة القادمة .