سفيرنا في الكاميرون : تباحثنا مع وزير الداخلية عن آليات تأمين مشجعي المنتخب المصري ..فيديو

كشف السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أن 3 طائرات سوف تصل لدعم المنتخب يحملون 800 مشجع ناصحاً الجماهير بعدم الاستسلام للاستفزازات، وعدم القيام بأي استفزازات فائلاً : " للأسف الجانب الكاميروني بقاله فترة مشحون.. وفي حالة فوزنا سيحاول بعض الجماهير الانتقام للهزيمة".

وأوضح مدحت المليجي في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن الكاميرون تعهدت باتخاذ إجراءات لمنع حدوث أي كوارث تدافع، وما حدث في السابق تهور من بعض الناس غير المسؤولة وفتحوا الأبواب للجماهير للدخول دون تذاكر ما أدى لمشاكل.

وكشف مدحت المليجي ، أنه تم تبادل وجهات النظر والتباحث مع وزير الداخلية الكاميروني لتخصيص كوليدور خاص بالجماهير المصرية موضحاً أن الكاميرون كان بها عدد كبير من المصريين ولكن بسبب أزمة كورونا عاد كثير منهم ويتبقى منهم حوالي ألف شخص وكلهم منضبطون ولا يوجد أي شخص في السجون.

و عن تصريحات صامويل إيتو "إنها الحرب"، قال : " لم أقلق وهي تصريحات للاستهلاك المحلي وله بعض التصريحات المتهورة.. وهي مجرد تصريحات إعلامية والكلمة باللغة الفرنسية يُقصد بها الحرب وأيضا الصراع والتنافس.. ورجالتنا أثبتوا إنهم قادرين على الانتصار".