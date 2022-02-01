عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أقارب أسرة الشرابية المختنقة بالغاز يكشف تفاصيل الحادثة.. فيديو

أسرة الشرابية المختنقة
أسرة الشرابية المختنقة بالغاز

كشف  طارق فرج أحد أقارب ضحايا أسرة الشرابية التي لقيت حتفها بسبب تسرب الغاز ومقيم معهم بنفس المنزل كواليس اكتشاف الوفاة أنه حاول الاتصال بهم كثيراً ولم يستجيبوا  بسبب عدم إغلاق ماتور المياه حيث كان يتم البحث عن الشقة التي لم تغلق  الماتور.

 

تابع  طارق فرج في  مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ONقائلا:  في صباح اليوم التالي  كان من المفترض أن أحد أفراد  الأسرة  كانت طالبة في الصف الثاني الثانوي وحاولنا الاتصال بهم  للاطمئنان عن ما فعلته في الامتحان لكن اكتشفنا أنها لم تحضر الامتحان  .

واصل : " بدأ القلق   من هنا  والتليفون مش بيرد والتلفزيون   شغال وفتحت باب الشقة  ولم أشم إلا رائحة بسيطة  ووجدت الضحايا   يحتضنون بعضهم البعض وكانت " متخشبة " حيث كان ابلا وابنته الكبيرة على الكنبة  والنجل الأكبر " عمر " كان مرمي في نصف الشقة ثم أخته وفي غرفة أخرى    والدته  والشقيق الأصغر كان في غرفته "
وكشف أن الحال الذي وجدت فيه الجثث يظهر أنهم لم يكنوا نائمين   : قائلاً : " ابني قفل محبس الغاز وكان الغاز متسرب من سخان الحمام ".

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة عشية الاثنين ، تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثث أسرة كاملة متوفين داخل شقتهم بشارع دير الناحية، بمنطقة الشرابية ، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرابية لمكان الواقعة وتبين مصرع "محمد.ش" 58 سنة مدير مدرسة وزوجته "منال" 51 سنة ربه منزل ومقيمة بذات العقار، وأولادهم " سارة" 26 سنة مدرسة و"عمر" 23 سنة ، و"عاطف" 19 سنة طالب و "سما" 15 سنة طالبة، و"سمية " 13 سنة طالبة "وبالفحص تلاحظ عدم وجود إصابات ظاهرية على أجسامهم، وقامت سيارة إسعاف بنقل جميع المتوفين إلى المستشفى"، وبإجراء التحريات تبين أن تسريب غاز داخل الشقة نتيجة عطل بالسخان وراء الواقعة، تم نقل الجثث للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كشفت المعاينة وتحريات المباحث الأولية أن الحادث ناتج عن تسرب الغاز من السخان، بعد تلف أتوماتيك فصل الغاز داخل الشقة، وأن المبلغ "طارق.م" 52 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم "ابن خالة المتوفى"، قال إنه يقيم مع نجل خالته بذات العقار في منزل عائلة، وتلاحظ أن ماتور المياه يعمل باستمرار ولا توجد مياه داخل العقار، فقام بطرق على باب الشقة الخاص بنجل خالته فلم يستجب، وكرر الأمر بدون جدوى فاستغاث بالجيران وقاموا بفتح الباب فاكتشفوا وفاة جميع أفراد الأسرة ولاحظ أن السخان به اشتعال من الخارج .

 

لميس الحديدي منزل عائلة تسريب مصر ربة منزل المستشفى ضحايا أسرة الشرابية أسرة الشرابية

ترشيحاتنا

بركات: موسيماني أخطأ بالحديث عن تجديد تعاقده مع الأهلي في المؤتمرات الصحفية

سمير فرج: أمريكا تدرك أن مصر صمام الأمان في المنطقة

سمير فرج: واشنطن لا تملك سوى فرض العقوبات على إيران

بعد إعادة لصقها.. لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس تتسلم وثائق مزقها ترامب

روبوت يسرق طعام نجمة التزلج الروسية ميدفيديفا في الصين

سمير صبري: اشتريت ملابس التوت والنبوت من الوكالة وفضلت عدم غسلها.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

اتحاد الكرة: معامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة للاعبى منتخب مصر

تبدأ 5 فبراير .. التعليم تنفي تعديل موعد أجازة نصف العام

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ