أحمد فتوح : جاهز لمباراة الكاميرون .. شاهد

نشر أحمد فتوح ، لاعب منتخب مصر ، صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق فتوح على الصورة قائلا “ Getting Ready ”.

يذكر ان الناقد الرياضي، أحمد عبد الباسط، كشف تفاصيل خناقة اللاعب المغربي يوسف نصيري ولاعب المنتخب الوطني أحمد فتوح؛ بعد مباراة كأس أمم إفريقيا بين مصر والمغرب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"،:" حدثت مشادات بين أحد لاعبي المغرب (يوسف نصيري) واللاعب أحمد فتوح؛ وانتهت هذه المشادة بعد تدخل أحد اللاعبين؛ حيث ظهرت العصبية على لاعبي المغرب خلال المباراة، مشيرًا إلى قيام اللاعبين بتوزيع تيشيرتاتهم على الجماهير، والاحتفال بفرحة الفوز استمرت بغرفة تغيير الملابس.

وأكد أن هناك فسادًا في المنظومة التحكيمية الإفريقية، مشيدًا بالبطولة التي تم تنظيمها في مصر خلال 2019.