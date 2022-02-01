عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

روبوت يسرق طعام نجمة التزلج الروسية ميدفيديفا في الصين

نجمة التزلج
نجمة التزلج

تعرضت بطلة العالم في التزلج على الجليد سرقة طعامها مرتين على يد روبوت لتوصيل الطعام في الصين.
 

وجدت المتزلجة الروسية الشهيرة “إيفجينيا ميدفيديفا” نفسها في موقف كوميدي في الصين عندما رفض روبوت توصيل الطعام الذي طلبته للعشاء وتم طلبه مسبقًا.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يأتي تناولها العشاء ضمن تجربتها للابتكارات التي تم إدخالها حديثا في الصين والتي تهدف إلى تقليل الإصابة بـ كوفيد-19.

txt

اللواء سمير فرج: لا توجد دولة في أفريقيا بدون استثمارات لدولة الصين

txt

الصين لـ الأمم المتحدة: أوقفوا الحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا

 

واختبرت الوصيفة الأولمبية ميدفيديفا، التي ستقدم تغطية لأحداث التزلج على الجليد في دورة الألعاب الشتوية في بكين 2022 للقناة الأولى الروسية  الابتكارات التي تم إدخالها حديثًا في الصين والتي تهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد.

 

طلبت المتزلجة عشاء في غرفتها بالفندق والتي تم توصيلها بعناية بواسطة نادل إلكتروني والذي تبين أنه من الصعب بعض الشيء التواصل معه.

 

كانت ميدفيديفا مندهشة من التقدم التكنولوجي، حيث أظهرت لمتابعيها على إنستجرام رجل التوصيل غير العادي، وكانت متحمسة للغاية للتجربة.


قالت وهي تسحب طبقًا بلاستيكيًا من وعاء كبير مخبأ داخل الروبوت: “واو، هذا هو حسائي.. هممم أتساءل كيف يجب أن أدفع، وواصلت عرض الفاتورة على الكاميرا”.

 

بينما كانت المتزلجة على الجليد مشغولة، أنهى الروبوت فجأة جلسة توصيل الطعام وأغلق الباب، وكان عشاء ميدفيديفا بالداخل، وقالت: " لا ، لا تنتظر! لم آخذه. لم آخذه! صرخت ميدفيديفا، بينما استدار روبوت التسليم وغادر غرفتها.


بعد لحظات قليلة، شاركت ميدفيديفا، التي كانت على وشك الجوع، مقطع فيديو آخر، يظهر الروبوت وهو يعيد طعامها، وقالت: “لقد عاد”.

بطل روسيا الصين كوفيد-19 التزلج على الجليد روبوت الابتكار الجليد ابتكار عشاء مخاطر الشتوية

ترشيحاتنا

بركات: موسيماني أخطأ بالحديث عن تجديد تعاقده مع الأهلي في المؤتمرات الصحفية

سمير فرج: أمريكا تدرك أن مصر صمام الأمان في المنطقة

سمير فرج: واشنطن لا تملك سوى فرض العقوبات على إيران

بعد إعادة لصقها.. لجنة التحقيق في اقتحام الكونجرس تتسلم وثائق مزقها ترامب

روبوت يسرق طعام نجمة التزلج الروسية ميدفيديفا في الصين

سمير صبري: اشتريت ملابس التوت والنبوت من الوكالة وفضلت عدم غسلها.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبة وياسمين.. طقس الخميس والجمعة يرعب المصريين .. التفاصيل كاملة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من موجة طقس سيئ يومي الخميس والجمعة |فيديو

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى متأثرا بـ كورونا | تفاصيل

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

قبل مواجهة الكاميرون.. إصابات منتخب مصر مستمرة بـ الكان..7 لاعبين في5 مباريات

اتحاد الكرة: معامل الكاميرون رفضت إجراء مسحة للاعبى منتخب مصر

تبدأ 5 فبراير .. التعليم تنفي تعديل موعد أجازة نصف العام

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

القوات المسلحة تعلن رسمياً التعاقد على المدفع الكوري الجنوبي k9 بتصنيع محلي

عايز سيارة ويكمل تعليمه.. طالب ثانوي يبتز إيلون ماسك لإيقاف تتبع طائرته الخاصة

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

فيديو

أنت عايز واحد يلتك علقة.. مبروك عطية يشن هجوما على إسلام البحيري |فيديوجراف

ربنا يسترها.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون|فيديو جراف

قلب ابني عليا حجر .. بوسي تحظر والدها وابن شريفة ماهر يضربها “فيديو”

بعد التعاقد عليه رسمياً| تعرف على مواصفات المدفع المصري الجديد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ