روبوت يسرق طعام نجمة التزلج الروسية ميدفيديفا في الصين

تعرضت بطلة العالم في التزلج على الجليد سرقة طعامها مرتين على يد روبوت لتوصيل الطعام في الصين.



وجدت المتزلجة الروسية الشهيرة “إيفجينيا ميدفيديفا” نفسها في موقف كوميدي في الصين عندما رفض روبوت توصيل الطعام الذي طلبته للعشاء وتم طلبه مسبقًا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، يأتي تناولها العشاء ضمن تجربتها للابتكارات التي تم إدخالها حديثا في الصين والتي تهدف إلى تقليل الإصابة بـ كوفيد-19.

واختبرت الوصيفة الأولمبية ميدفيديفا، التي ستقدم تغطية لأحداث التزلج على الجليد في دورة الألعاب الشتوية في بكين 2022 للقناة الأولى الروسية الابتكارات التي تم إدخالها حديثًا في الصين والتي تهدف إلى تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كوفيد.

طلبت المتزلجة عشاء في غرفتها بالفندق والتي تم توصيلها بعناية بواسطة نادل إلكتروني والذي تبين أنه من الصعب بعض الشيء التواصل معه.

كانت ميدفيديفا مندهشة من التقدم التكنولوجي، حيث أظهرت لمتابعيها على إنستجرام رجل التوصيل غير العادي، وكانت متحمسة للغاية للتجربة.



قالت وهي تسحب طبقًا بلاستيكيًا من وعاء كبير مخبأ داخل الروبوت: “واو، هذا هو حسائي.. هممم أتساءل كيف يجب أن أدفع، وواصلت عرض الفاتورة على الكاميرا”.

بينما كانت المتزلجة على الجليد مشغولة، أنهى الروبوت فجأة جلسة توصيل الطعام وأغلق الباب، وكان عشاء ميدفيديفا بالداخل، وقالت: " لا ، لا تنتظر! لم آخذه. لم آخذه! صرخت ميدفيديفا، بينما استدار روبوت التسليم وغادر غرفتها.



بعد لحظات قليلة، شاركت ميدفيديفا، التي كانت على وشك الجوع، مقطع فيديو آخر، يظهر الروبوت وهو يعيد طعامها، وقالت: “لقد عاد”.