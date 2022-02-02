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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

قبل رحيله

في آخر تصريحاته.. اللواء عبدالسلام محجوب: الرئيس السيسي لديه رؤية للنهوض بالدولة في كل الاتجاهات|فيديو

اللواء محمد عبد السلام
اللواء محمد عبد السلام محجوب

قال اللواء  الراحل محمد عبد السلام محجوب، في آخر تصريحات له قبل وفاته، إن الرئيس السيسي لديه رؤية للنهوض بالدولة في كل الاتجاهات وأقول له "استمر في خطتك".
 

وأضاف محمد عبد السلام محجوب، خلال تصريحات لفيلم للمخرجة “ساندرا نشأت"، وعرض ببرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر"،أن اتجاهات حقوق الانسان مسيرة ولا بد من تجاهلها، مشيرًا إلى أن “الاعلام ابتدى يتصلح ولكن باخد على الاعلام عشان مش واخد دوره في التوعية”.

وتابع محمد عبد السلام محجوب، أن عملي السابق المخابرات هو أمتع عمل، وهو حياتي، مؤكدًا أنه عمل لمدة 40 سنة بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية. 

وأشار اللواء محمد عبد السلام محجوب: "لما أقابل ربنا وتنتهي حياتي هقول إننى سعيد لأننى مطمئن على أولادي وأحفادي اللى مليش غيرهم لأنني أعتبر أحفادي مكافأة نهاية الخدمة. 
 

 

محمد عبد السلام المخابرات الرئيس السيسي المخابرات العامة حقوق الإنسان

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