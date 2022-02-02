أخبار التوك شو| أحمد موسى وتامر أمين يهاجمان بكاري جاساما.. والأرصاد تحذر من موجة جديدة من التقلبات الجوية

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سفير مصر بالكاميرون: تواصلت مع وزير الداخلية لتأمين بعثة المنتخب بعد المباراة

قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إن الشائعات لم تنته حتى نهاية مباراة مصر والكاميرون، ومن بينها شائعة التلاعب بنتائج المسحات، وإصابة النجم المصري محمد صلاح بكورونا.

وأضاف مدحت المليجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن جميع مسحات المنتخب الوطني سلبية، مشيرا إلى أن هناك تركيز من جميع لاعبي المنتخب الوطني لمباراة الكاميرون القادمة والجميع يعلم أهميتها.





سمير فرج: أمريكا تدرك أن مصر هي صمام الأمان في المنطقة

أكد اللواء سمير فرج، أن هناك تهديدًا من الناحية الغربية لمصر (ليبيا)، واتجاه السودان ومنابع النيل والبحر الأحمر، وكذلك اتجاه المتوسط بعد اكتشافات الغاز «الحرب القادمة في المنطقة حرب غاز؛ مصر لديها 2 تريليون متر مكعب غاز».

وعن العلاقات المصرية الأمريكية، أشار سمير فرج أن الرئيس جو بايدن شكر الرئيس السيسي بعد تدخله في تهدئة الحرب الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة.

الصحة تطالب المواطنين بعمل هذه التحاليل بشكل دوري.. تفاصيل



قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن الشخص عندما يصل لـ 50 عامًا، عليه أن يقوم بعمل بعض التحاليل بشكل مستمر منها السكر و فيتامين دي.

وأضافت رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، خلال، حوارها ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هناك تحاليل تكون بسعر قليل، وهناك تحاليل تتم فى الحال وتكون بسعر غالي.

ولفتت إلى أن اقل أسعار للتحاليل تكون فى وزارة الصحة، لآنها تكون أقل من سعر التكلفة، ولا تهدف للربح.

أسامة ربيع: قناة السويس تحقق رقما قياسيا فى يناير 2022.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت مرور 1774 سفينة خلال شهر يناير، موضحًا أن عدد السفر الذى مر فى يناير 2022، تجاوز عدد السفن التى مرت فى شهر يناير فى اى عام ماضى سواء فى أزمة كورونا أو قبل أزمة كورونا.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال، مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن القناة حققت فى العام الماضى مرور 1594 بزيادة هذا العام عن العام الماضى 11%.

ولفت إلى أن القناة حقق أموال تقدر بـ 544 مليون دولار، فى شهر واحد، ولذلك نؤكد أن الزيادة التى تمت على عبور السفن ليست كبيرة.



تعليق ناري من تامر أمين على تعيين بكاري جاساما حكما لمباراة الكاميرون

عبر الإعلامي تامر أمين، عن قلقه من تعيين الحكم الدولي بكاري جاساما، حكما لمباراة منتخب مصر ومنتخب الكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وقال تامر أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الحكم يشعرني بقلق بالغ لعدة اسباب ومن ضمنها الطريقة التي تم اختياره بها وتاجيل الإعلان عن حكم اللقاء.

وأضاف الاعلامي تامر أمين، أن هذا الحكم له تاريخ غير جيد مع منتخب مصر والأندية المصرية، متابعا ان تم اختيار بكاري بعد اجتماع طويل ليدير مباراة في غاية الأهمية.

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة تقلبات جوية في هذا الموعد..فيديو



قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا الاربعاء سوف تصل لـ 20 درجة مئوية ولكنه استقرار مؤقت في الأحوال الجوية .

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" بداية من يوم الخميس تعود التقلبات الجوية مرة أخرى ".

أحمد موسى عن بكاري جاساما: ارتكب أخطاء جسيمة.. وجاء كثيرًا على الأهلي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكم الذي تم اختياره مباراة مصر والكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في إطار نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، جاء كثيرًا على النادي الأهلي.

وتساءل أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، هل اختيار الحكم الجامبي بكاري جاساما لمباراة مصر والكاميرون سيكون موفقًا؟

وأردف أحمد موسى أن هناك ملاحظات على حكم اللقاء المقبل، حيث إنه في أحد اللقاءات التي كان يديرها وصل الوقت الضائع أكثر من 10 دقائق ولكن احتسب دقيقتين فقط.

رئيس لجنة كورونا: اللقاح يحمي من أوميكرون بنسبة 99%



قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بعد غياب طويل عن الشاشات، إن مصر تمتلك أطباء على درجة عالية، وفى ظهرهم دولة قوية تقول :" كل الأوامر مطاعة".



وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال، مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن الدولة توفر أدوية لمرضى كورونا بالمجان، وهذه الأدوية فى الخارجة غالية للغاية.

لا نريد إلا العدالة..أحمد موسى: المصريون متخوفون من اختيار باكاري جاساما حكما لمباراة المنتخب مع الكاميرون



استنكر الإعلامي أحمد موسى، اختيار الحكم باكاري جاساما، لتحكيم مباراة المنتخب المصري والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.



وأوضح خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجمهور المصري كان لديه مخاوف من اختيار هذا الحكم، متسائلا: « ما السبب وراء اختيار الجامبي بكاري جاساما لتحكيم هذه المباراة.

وأكد أحمد موسى، أننا لا نطلب إلا العادلة في مباراتنا مع الكاميرون، منوها أن طاقم الفار من تونس والجزائر.

