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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ورشة تغيير الزيت كابوس يلاحق سكان شارع عبد المحسن الوسيمي بـ الألف مسكن

صدى البلد

اشتكى سكان شارع عبد المحسن الوسيمى، الموازي لجسر السويس بمنطقة ألف مسكن التابعة إلى محافظة القاهرة، في رسالة بعثوا بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بسبب تضررهم من ورشة تغيير زيت يصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة.

 

وقال المواطن أحمد عاصم في رسالته: "نحن سكان شارع عبد المحسن الوسيمى بألف مسكن نعانى من ورشة تغيير زيت تستخدم جهاز "الكمبروسر" لتنظيف التوك توك والميكروباص، والذى يسبب التلوث والغبار الضار، لكون الورشة داخل مناطق سكنية، حيث تصدر عنها انبعاثات خطيرة على الصحة والبيئة ومخلفات كارثية تسبب الأمراض للأطفال والكبار من سكان المنطقة".

 

وأضاف: “الورشة تقوم بإشغال الطريق طوال ساعات عملها ، و تعمل الورشة حتى ساعات متأخرة من الليل، حتى بعد إصدار قانون يوجب  إغلاق الورش التاسعة مساءً، ولكن الورش في المنطقة التي نسكن فيها تعمل حتى منتصف الليل، وقمنا بتحرير العديد من الشكاوى في الأمن الصناعي والبيئة ولم يحركوا ساكنا”.


وتابع: “نناشد المسئولين بمحافظة القاهرة النظر إلينا بعين الرحمة وسرعة إغاثتنا، حيث إن الحياة في المنطقة أصبحت مستحيلة، كما أن بعض الأطفال يعانون من أمراض مزمنة نتيجة المخلفات وعوادم السيارات”.

 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة التلوث جسر السويس ورش الالف مسكن انبعاثات خطيرة مناطق سكنية عوادم السيارات

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