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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | أحمد موسى عن بكاري جاساما: ارتكب أخطاء جسيمة.. تفاصيل طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة للمواطنين، نعرض لكم أبرزها : 


أحمد موسى عن بكاري جاساما: ارتكب أخطاء جسيمة.. وجاء كثيرًا على الأهلي
 


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحكم الذي تم اختياره مباراة مصر والكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في إطار نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، جاء كثيرًا على النادي الأهلي.

سفير مصر بالكاميرون: تواصلت مع وزير الداخلية لتأمين بعثة المنتخب بعد المباراة
 


قال مدحت المليجي، سفير مصر في الكاميرون، إن الشائعات لم تنته حتى نهاية مباراة مصر والكاميرون، ومن بينها شائعة التلاعب بنتائج المسحات، وإصابة النجم المصري محمد صلاح بكورونا.

تفاصيل طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

 

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم تسليم 400 ألف أسرة وحدات سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، 75% منها بالمدن الجديدة و25% بالمحافظات، موضحة أن القسط للوحدات الخاصة بمحدودي الدخل يبدأ من 800- 1000 جنيه، وهو مبلغ جيد جدًا مقارنة بأسعار الوحدات، وهو أقل من إيجار شقة لمنخفض الدخل.

لترجعوا سالمين من الكاميرون.. لميس الحديدي توجه رسالة لمشجعي منتخب مصر

 

دعت الإعلامية لميس الحديدي، جماهير مصر التي تسحضر مباراة الكاميرون بضرورة ضبط النفس وعدم المزاح أو السخرية، قائلة "نخلي بالنا بلاش ضحك ولا هزار الناس هناك مش بتتفاهم".

وفاء عامر تكشف حقيقة تعرض منزلها لحريق.. فيديو

 

علقت الفنانة وفاء عامر، على الأخبار التى انتشرت اليوم بشأن تعرض منزلها للحريق، وقالت إن منزلها لم يتعرض للحريق، ولكنه " كان عند الجيران".

 

 

قال الناقد الرياضي، وليد الحديدي، إن موقف النادي الأهلي في كأس العالم للأندية صعب، وكان يفضل لو ينسحب الأهلي من هذه البطولة، وموضحا أن الأهلي بمن حضر، وبه عدد من النجوم بخلاف المشاركين مع المنتخب.

شهيرة تدافع عن منى زكي: لو عرضوا علي دورها في أصحاب ولا أعز سأرفضه

 

قالت الفنانة القديرة شهيرة، إن الهجوم على منى زكي وأحمد حلمي غير مبرر ومبالغ فيه، بعد فيلم “أصحاب ولا أعز”.

 

لجنة مكافحة كورونا: زيادة إصابات أوميكرون.. والإشغال بالمستشفيات يصل لـ 80%

 


قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن  ارتفاع إصابات كورونا بسبب متحور أوميكرون أمر متوقع .

مواجهة ساخنة بين رضا البلتاجي واتحاد الكرة بسبب بكاري جاساما.. فيديو

 

قال  إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه في حال رفض الاتحاد الأفريقي الاحتجاج الذي قدمه الاتحاد المصري لتعيين بكاري جاساما حكم لمباراة مصر والكاميرون، سوف يتم سفر أعضاء من اتحاد الكرة لمتابعة الأمور عن قرب.

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة تقلبات جوية في هذا الموعد..فيديو

 

قالت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا الاربعاء سوف تصل لـ 20 درجة مئوية ولكنه استقرار مؤقت في الأحوال الجوية .

 


 

محمد صلاح الاستشعار عن بعد وزير الداخلية وزارة الصحة منتخب مصر اتحاد الكرة إفريقيا الأهلى

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