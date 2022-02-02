معسكر المنتخب يتحول لثكنة عسكرية حتى ظهور نتيجة مسحة كورونا الأخيرة اليوم

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "رفض الجهاز الإداري والطبي ومسئولو بعثة المنتخب الوطني التفريط في أي إجراءات وقائية واحترازية من شأنها أن تلحق الضرر بلاعبي المنتخب الوطني في ظل انتشار وباء كورونا".

وواصل: "أجرى منتخب مصر مسحة كورونا الأخيرة مساء الثلاثاء والمقرر إعلان نتيجتها اليوم الأربعاء على أن تكون قائمة المنتخب بناء على المسحة الأخيرة التي تعلن اليوم الأربعاء، غير أن المسحة التي أعلنت أمس الثلاثاء سلبيتها هي المسحة التي أجراها الفراعنة أمس الأول الاثنين ولا يعتد بها في إعلان القوائم المشاركة في المباريات".

وتابع: "قررت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون عمل مسحات كورونا إضافية لجميع أعضاء البعثة بأحد المعامل الخاصة فى مدينة ياوندى، بجانب المسحة الرسمية التي سيجريها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل المباراة".

وأوضح: "يأتى قرار بعثة منتخب مصر خوفا من التلاعب فى المسحات، أو عدم دقتها ما يهدد أى لاعب فى القائمة بالغياب أمام الكاميرون فى المباراة المقبلة فى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا".