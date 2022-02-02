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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الخطيب: ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي المشاركين في كأس العالم للأندية

صدى البلد

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي التراجع عن قراره بعدم السفر إلي  الإمارات ومرافقة بعثة الفريق الأول في مونديال الأندية لدعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام مونتيري المكسيكي المقرر لها السبت واستقر علي السفر نهاية الأسبوع الجاري إلى الإمارات بعد خضوعه  لبعض الفحوصات الطبية لدى الطبيب المعالج اليوم وغداً على أن يغادر الخميس أو الجمعة إلى أبو ظبي للتواجد مع الفريق الأحمر هناك.

وتابع: "عن مشاركة الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية للمرة السابعة، قال إن ثقته كبيرة في لاعبي الأهلي الذين سيشاركون في البطولة، وأن أي لاعب يرتدي «تي شيرت» النادي في أي مناسبة أيًا كانت الظروف، سوف يبذل أقصى ما لديه لرفعة اسم الأهلي والحفاظ عليه، وأن النادي الأهلي ومسئوليه في مثل هذه المواقف لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى، وأن الهدف من المشاركة سيكون ذات الهدف في المرات السابقة، وهو تقديم أحسن العروض وتحقيق أفضل النتائج".

وأوضح: "أشار الخطيب إلى أن الجهاز الفني وكل منظومة العمل يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وقادرون على تحقيق المعادلة الصعبة، وإسعاد جماهير الأهلي".

وأكمل: "رفض الكابتن محمود الخطيب الحديث عن فقدان الفريق للاعبيه الدوليين الذين يشاركون حاليًا مع المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، وقال إن النادي حينما علم، قبل فترة، بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحرك بكل قوة في كافة الاتجاهات المشروعة وتمت مخاطبة «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقبلهما الاتحاد المصري لكرة القدم للاضطلاع بمسئولياته في هذا الشأن، وبعد اتصالات مكثفة حينذاك،

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