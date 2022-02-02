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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يستقر على تعديل بعض المراكز لتعويض الغيابات قبل مواجهة مونتيري المكسيكي

موسيمانى
موسيمانى

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "يدرس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي إعادة حسين الشحات نجم المارد الأحمر لمركزه الأساسي في ظل تراجع مستواه في الفترة الأخيرة وتحديدًا أمام سموحة حيث خسر بثلاثة أهداف دون رد".

وواصل: "كشف مصدر مسئول أن الجنوب إفريقي قرر تعديل بعض المراكز داخل صفوف الفريق خاصة بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه الفريق بشكل كامل في مباراة سموحة من أجل علاج أزمة الغيابات والاصابات التي يعاني منها الفريق مؤخراً".

وتابع: "أضاف المصدر أن  موسيماني قرر إعادة محمد مجدي قفشة لمركز صناع الألعاب وليس لاعب الوسط المدافع  بعد استعادة أليوديانج عقب خروج  منتخب بلاده من أمم  افريقيا بالإضافة إلى إعادة الشحات إلى مركز الظهير الأيمن وهو مركزه الأساسي الذي ظهر فيه مع مصر المقاصة قبل 5 سنوات وأكثر من أجل الاستعانه بمحمد هاني في مركز الديفندر أو المساك حال وجود أي إصابات محتملة أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية بالأمارات .

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