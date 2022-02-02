مونتيري : غيابات الأهلي بكأس العالم للأندية لن تؤثر على استعدادنا لمواجهته

أكد إيميرسون سييرا المتحدث الرسمي لنادي مونتيري المكسيكي منافس الأهلي في كأس العالم للأندية، أن غيابات الأهلي بالمونديال لم تؤثر على استعداد مونتيري مشددا على أن الأهلي منافس قوي.

وقال إيميرسون سييرا في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ينقصنا العديد من اللاعبين في مواجهة الأهلي ولكننا رغم الغيابات على أتم الاستعداد لمواجهة الأهلي ونحن في حالة جاهزية تامة ونستعد بشكل قوي للمواجهة"

وأضاف: "غيابات الأهلي لن تؤثر على استعداداتنا القوية لمواجهة الأهلي ولن يكون هناك تغيير نحن نستعد لخوض مباراة تليق بنا وببطولة كأس العالم للأندية التجهيزات كانت جيدة جدا ونضع في الاعتبار بأننا سنواجه منافسا قويا مثل الأهلي ولا يجب أن ننسى هذا".

واختتم حديثه قائلا: "أجيري مدرب يمتلك خبرات مميزة وقام بالتدريب في دول كثيرة ولديه خبرات واسعة في بطولة كأس العالم للأندية وهذا مهم للغاية، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك 11 لاعبا يواجهون 11 لاعبا لذلك يجب أن نستعد بشكل جيد بالطبع المدرب يبحث عن الفوز ولكن الاعتماد سيكون بشكل أكبر على اللاعبين".

