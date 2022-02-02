عضو اتحاد الكرة: المنتخب قادر على تخطي الكاميرون.. وأبو جبل والونش وفتحي جاهزون

قال الدكتور إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم إن المنتخب الوطني قادر على تخطي عقبة الكاميرون، غدًا الخميس، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، ومن ثم بلوغ نهائي البطولة.

وأوضح الكومي في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق عبر قناة "TeN": أن المنتخب الوطني يمر باختبارات صعبة منذ بداية البطولة ، بدءاً من مواجهة نيجيريا ثم كوت ديفوار وأخيراً المغرب ، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الفراعنة والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش على تخطي عقبة الكاميرون و التأهل إلى الدور النهائي وحصد اللقب الثامن، كما أبعدنا اللاعبين عن كل ما يخص التحكيم وتصريحات المنافس ، حتى ينصب تركيزهم على الأمور الفنية فقط.

وأضاف: محمد أبو جبل حارس المرمى و محمود الونش وحمدي فتحي جاهزون للمباراة ، وسنفتقد جهود أحمد حجازي الذي سافر إلى ألمانيا لبدء مشوار علاجه عقب إصابته في مباراة المغرب الماضية، ولكن لدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين المتواجدين.