علاء نبيل: ظروف الإقامة في الكاميرون عشناها بدولة بوركينا فاسو.. والجوهري تعامل مع الموقف بذكاء

كشف علاء نبيل المدرب العام السابق للمنتخب الوطني مع الجنرال محمود الجوهري، أن منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1998 في بوركينا فاسو، مر بنفس الظروف التي يعيشها الفراعنة في نسخة الكاميرون هذا العام.

وتابع نبيل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "في بطولة بوركينا فاسو رأينا الإقامة السيئة، لكن الجوهري عقد محاضرة للاعبين بعنوان حب المكان، وقرر عمل مكافأة مائتي دولار لأفضل غرفة في فندق إقامة اللاعبين مما حفزهم على نظافة أماكنهم".

وتابع مدرب منتخب مصر السابق: "الأجواء التي تعيشها مصر في الكاميرون أعادتني لذكريات بطولة بوركينا فاسو، نفس الأجواء ونفس البدايات ونفس النتائج أمام نفس المنافسين، وأعتقد أن منتخب مصر سيخطف اللقب القاري من نسخة الكاميرون".