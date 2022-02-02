الزمالك يضع لائحة خاصة لفريق الكرة في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "علم "بوكس تو بوكس" أن إدارة الزمالك قررت وضع لائحة خاصة للفريق في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ بسبب ما حدث في الموسم الماضي وفقدان نقاط سهلة في الدور ذاته مما أدى لخروج الفريق من البطولة.

وواصل: "قرار الإدارة بوضع لائحة خاصة لدور المجموعات تضمن: الخصم من اللاعبين حال التعادل أو الخسارة في المباراة التي تقام بالقاهرة، بالإضافة إلى عدم صرف أي مكافأة للاعبين؛ طالما أن الفريق ليس في المركز الأول أو الثاني.

وتابع: "كما وضعت الإدارة في اللائحة بندًا، بعدم صرف مكافآت مضاعفة حال الفوز خارج الأرض، ويتم صرف مكافأة فوز فقط؛ بشرط الفوز في مباراتين متتاليتين خارج الأرض، ليتم بعدها صرف مكافأة مضاعفة.