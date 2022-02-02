نهاد أبو القمصان: العلاقة القائمة على الرعب بين الفتاة ووالدها تسبب كوارث

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن بناء العلاقة بين الفتاة ووالدها على الرعب والإرهاب؛ يتسبب في حدوث كوارث، خاصة وأن الاب مهم في حياة ابنته؛ لأنه يعطيها القوة والأمان والثقة في نفسها، قائلا: "هرمون الحب يفرزه مخ الأب؛ بعد اللعب مع أطفاله، والفتاة تحتاج إلى والدها في كل الأمور، وأدين بحياتي كلها لأبي".

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفتيات لدين خوف مرضى من الخطأ، يبدأ من سنوات عمرهن الأولى، موضحة أن خلق الحوار والحديث بين الآباء والأبناء؛ أعظم شبكة أمان لتنشئة الأطفال.

وشددت نهاد أبو القمصان، على أهمية تقوية العلاقة بين الأب وبناته؛ من خلال الصداقة والمصارحة، وإقامة علاقة قائمة على الصراحة، مؤكدة أن الصراحة بين الفتيات والآباء تمنع حدوث كوارث كثيرة.