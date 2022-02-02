إيهاب رمزي يوضح تفاصيل التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ..فيديو

قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب ، إن الدولة المصرية تسير في طريق تحقيق العدالة الناجزة مع تحقيق أقصي درجات العدالة الجنائية و قد حان الوقت للنهوض بمنظومة تشريعات الإجراءات الجنائية للوصول إلي السمو في العدالة الجنائية .

وأضاف إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، إن ما سبق جعلنا نقوم بأصدار عدة قوانين لتحقيق العدالة الجنائية منها:قانون استئناف الجنايات وقانون الطعن أمام المحكمة الدستورية ، مؤكدا أن التقاضي في الجنايات يتم علي درجتين وهذا لأن الجنايات أكثر جسامة من الجنح والمخالفات .

وأوضح إيهاب رمزي ، إن الجنح والمخالفات يجوز استئنافها والجنايات في القانون الحالي لا يجوز استئنافها ، لافتا إلي أن هذا استدعى منا وضع قانون لاستئناف الجنايات وهذا الأمر لابد من تحقيقه الفترة القادمة وهذا سيعمل علي تخفيف الأحكام في محكمة النقض .