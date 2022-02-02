مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 2 - 2 - 2022 عدد من المباريات حول العالم، أهمها موقعة بوركينا فاسو ضد السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية

بوركينا فاسو X السنغال – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

رايو فاليكانو X ريال مايوركا – 9 مساء

فالنسيا X قادش – 10 مساء

كما نجحت ٤ منتخبات في التأهل لـ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون حتي ٦ فبراير المقبل .

و تأهل المنتخب مصر الأول لـ نصف النهائي عقب الفوز أمام المغرب ٢-١ بينما تأهل الكاميرون بعد نجاحه في التغلب على جامبيا بهدفين دون رد

وتمكن منتخب بوركينا فاسو من إقصاء تونس من ربع النهائي ليضرب موعدًا مع السنغال بعد الفوز علي غينيا الاستوائية في نصف النهائي.