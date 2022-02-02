عامر حسين : عودة الدوري 9 فبراير.. وإعلان الجدول خلال يومين

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات في رابطة الأندية موعد استئناف الدوري المصري.

و قال عامر حسين خلال تصريحاته لبرنامج "مساء أون" : "الدوري المصري يعود يوم 9 فبراير عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية، وسنرسل الجدول غدا للجهات الأمنية، ثم سنعلن الجدول بعد يومين".

وأضاف عن مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم: "مباراة مصر والسنغال يوم 24 مارس ولم يتم تحديد الملعب بشكل نهائي".

وواصل "سننتظر عودة كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لمعرفة رأيه بالإضافة لاتحاد الكرة والجهات الأمنية ولمعرفة الملعب المتاح لأكبر عدد من الجماهير".

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.