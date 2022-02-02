الهند تسجل أكثر من 161 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت الهند 161 ألفا و386 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 41 مليونا و630 ألفا و885 مصابا.



وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفقا لما نقلته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ اليوم الأربعاء بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 497 ألفا و975 شخصا بعد وفاة 1733 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت أن 281 ألفا و109 حالات تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 39 مليونا و511 ألفا و307 أشخاص.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونا و621 ألفا و603 حالات.