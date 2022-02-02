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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تتجول بالمتحف الوطنى السعودى من داخل معرض LEAP

صدى البلد

نجح معرض leap فى تقديم العديد من الخدمات للزائرين ومنها إمكانية التجول افتراضيا داخل المتحف الوطنى السعودى والموجود بجناح سعودية رقمية ويمكن تحميل التطبيق او قراءة البرومو كود للتجول بالمتحف.

 

وتستمر الشركات الناشئة العالمية للمنافسة ضمن مسابقة ذا روكِت فيول بمعرض lEAP الدولى بالسعودية حيث تستعرض هذه الشركات  على مدار  أيام  المعرض أحدث ابتكاراتها أمام لجنة تحكيم مرموقة تضم باقةً من مستثمري رأس المال المغامر وغيرهم من المستثمرين العالميين، للفوز بنصيبها من الجائزة النقدية الضخمة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف دولار أمريكي.

كما أعلنت الجهات المُنظمة عن فتح باب التسجيل في المسابقة التي تُمثل تحدياً مشوقاً يسلط الضوء على أبرز الشركات الجديدة في العالم وأكبرها أثراً، متيحةً لتسعين شركة ناشئة فرصة التعريف بأفكارها التجارية مباشرةً على المسرح أمام لجنة التحكيم على هامش مؤتمر Leap.

ويتسنى للمرشحين النهائيين الحصول على خمسة دقائق فقط لعرض أفضل ما لديهم أمام لجنة مرموقة مكونة من أبرز المستثمرين العالميين والمحليين، وإقناعهم بعدها بامتلاكهم المقومات اللازمة للانضمام إلى قائمة الشركات العشرة الأفضل القادرة على الوصول إلى النهائي الكبير في الثالث من فبراير.

 

ويتنافس المرشحون النهائيون أيضاً للفوز بثلاثة جوائز أخرى، تشمل جائزة "ذا شوتنغ ستار" بقيمة 100 ألف دولار أميركي عن أفضل شركة ناشئة حديثة التأسيس؛ وجائزة "ذي أفياتريكس" عن أفضل شركة ناشئة تحت إدارة نسائية بقيمة 150 ألف دولار أميركي؛ وجائزة "التقنية من أجل الإنسان" عن أفضل شركة ناشئة من حيث تجسيد قيم LEAP في هذا المجال بنفس القيمة.

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