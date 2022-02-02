معرض الكتاب: نخصص مساحات لـ أقسام الطفل والأسرة

كشفت إيمان سند مسئول تنظيم قسم النشاط بمعرض الطفل عن تخصيص معرض الكتاب الدولى مساحة مخصصة لكل ما يهم الطفل والأسرة.



وأوضحت إيمان سند خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، عن تخصيص معرض الكتاب الدولى مساحة كبرى للطفل ما بين كتب ، وسائل تعليمية لدور النشر المختلفة ، وممارسة الطفل لمجموعة كبيرة من الأنشطة .



وأشارت إيمان سند ، لوجود كتب للأطفال بأسعار مخفضة وذلك بجانب سلاسل الكتب التى تنشرها هيئة الكتاب والتى تختص بعلوم المسرح ، السينما ووجود أربعة أقسام لأنشطة الطفل تعتمد على الحكى ، ورش تفاعلية ، قسم المسرح ، حفلات وأنشطة فنية لذوى الهمم ، والورش الفنية كالرسم والتلوين .