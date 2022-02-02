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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث : الحكومة أصبحت أكثر سيطرة على مجمل أجنحة الفساد |فيديو

الباحث في شئون الأمن
الباحث في شئون الأمن الإقليمي

قال محمود محي الدين ، الباحث في شئون الأمن الإقليمي  إن الجهد الذي يبذله رئيس الوزراء في إعادة إحياء البورصة وتقديم دفعة قوية لها يفتح أفاقا للمستثمرين ، مؤكدًا أن المستثمرين يبحثون عن فرص الاستثمار عن طريق البورصة .
 وأضاف محمود محي الدين خلال حواره برنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد "، أن الحكومة أصبحت أكثر سيطرة على مجمل أجنحة الفساد التي لايعلم عنها المواطن ، مشيرًا إلى أن انسحابات البورصة توجد في العالم كله وليس في مصر فقط ، مؤكدًا معاناة العالم من التضخم وأنه بالرغم من ذلك لا تقف مصر مكتوفة الأيدي بل تسعى للتطور و الدليل على ذلك مجمل النشاطات التي تقوم بها في الفترة الأخيرة .

و علق محمود محي الدين ، الباحث في شئون الأمن الإقليمي، على اجتماع الرئيس السيسي بالأمس ، والذي وجه فيه الرئيس  بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية ، قائلًا إن الاتجاه العام للاجتماع هو تحفيز المجتمع الشاب للعمل في مجال الصناعة وتيسير السبل لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأضاف محمود محي الدين خلال حواره برنامج " صباح البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد "، أن محافظات الدلتا والصعيد أكثر المناطق احتياجًا للمجمعات الصناعية الصغيرة لها علاقة بتصدير المنتجات الصناعية والزراعية من منشأها إلى الموانئ مباشرة .

 

البورصة رئيس الوزراء الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة اخبار توك شو

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