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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نائب وزير الاتصالات السعودى: ندعم بقوة ريادة الأعمال والشركات الناشئة

صدى البلد

قال المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، إن الابتكار وريادة الأعمال يُشكلان جزءاً أساسياً من القطاع التقني، وهذا ما يُعزز من أهمية مسابقة “ذا روكِت فيول” للشركات الناشئة في تسليط الضوء على باقة من أفضل الشركات الناشئة في العالم كجزء من جدول أعمال LEAP.

وأضاف المهندس هيثم العوهلي، فى تصريحات صحفية على هامش معرض leap، أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير منظومتها الخاصة والمزدهرة من الشركات الناشئة التي تحظى بكامل الدعم من الحكومة السعودية والمستثمرين في القطاع الخاص. 

وتابع: "ونتطلع قُدماً للترحيب بأبرز الشركات الناشئة العالمية للانضمام إلينا في LEAP في مدينة الرياض".

من جانبه، قال ستيفين بارتليت، مؤسس منصة “سوشيال تشين” والمستثمر في برنامج “عرين التنانين” على قناة “بي بي سي”: "يُشرفني أن أكون ضمن قائمة المتحدثين في مؤتمر LEAP الذي يجمع أفضل الشركات في مجالات التقنية وريادة الأعمال والابتكار تحت سقف واحد".

وانطلق LEAP بين 1 و3 فبراير المقبل في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن يتحول إلى منصة عالمية تشمل كامل منظومة الابتكار للربط بين رواد الأعمال والمبتكرين والشركات وقادة الحكومات والمستثمرين وغيرهم الكثير للتعرف على أحدث التقنيات المستقبلية والاستثمار بها.

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