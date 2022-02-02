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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهمين بإدارة منزلهما وكرا لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية

محكمة
محكمة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين القناطر الجزئية بمحافظة القليوبية، حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لقيامهما باتخاذ مسكنهما وكرا لتصنيع الأسلحة النارية بجميع أنواعها، مع مراعاة التجديد لهما فى المواعيد القانونية. 

وكان اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد سيد القاضي، مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود معلومات، مفادها قيام شخصين أحدهما له معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، بإدارة مسكن أحدهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

وتم إخطار اللواء محمد العنانى، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر داخل المسكن على 2 بندقية آلية و8 بنادق خرطوش و4 طبنجات معدلة وفرد محلي وعدد من الطلقات النارية وأجزاء أسلحة وأدوات التصنيع ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار والتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة، كما أقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات البيع.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت تشميع مكان الواقعة، وبعرضهما على قاضى المعارضات قرر استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

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