رئيس مدينة سفاجا يعلن بدء المرحلة الأولى من توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، عن البدء في توصيل شبكة الغاز الطبيعي لمناطق المرحلة الأولى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحقيقاً لوعده لأهالي سفاجا بسرعة توصيل شبكة الغاز خلال احتفالات العيد القومي.

أوضح رئيس المدينة أن "شركة طاقة " بدأت العمل في مناطق الأهالي _ الشيماء الإسكان الغربي _ الكيلو واحد الكيلو ثلاثة حي الزهراء _حتى نهاية شارع الاستاد _منطقة مجلس المدينة فيلات الألمونيوم ضمن المرحلة الأولى من خطة مد الشبكة بجميع مناطق وأحياء سفاجا.

وطالب شعبان المواطنين في هذه المناطق بسرعة التعاقد مع شركة الغاز حتى يستفيدوا من الدعم المرصود لهذه المرحلة، لافتاً إلى أنه سوف يتم رصف هذه الشوارع بعد نهاية تركيب شبكة الغاز وأي مواطن سيقوم بتركيب الغاز بعد نهو هذه الأعمال سيكون كل شيء على حسابه الخاص بما فيها إعادة رصف الشارع.

وناشدت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا المواطنين في مناطق المرحلة الأولى بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة المواطنين من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم التعاقد مع الشركة على توصيل شبكات خطوط الغاز لجميع مناطق سفاجا، مؤكدا على رفع نواتج الحفر فور الانتهاء من أعمال الحفر وتوصيل الخطوط.

وأكد على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوصيل شبكات الغاز وتغطية جميع مدن المحافظة بالغاز الطبيعي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوصيل جميع المرافق لهم.