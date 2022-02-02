إيقاف أحد العاملين بالوحدة المحلية بالعصايد عن العمل بسبب الإهمال

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 1566) لسنه 2022 م ، بوقف ر.م.ع.ع من العاملين بالوحدة المحلية العصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم عن العمل احتياطيا لمده ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معه أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مده الوقف ، وذلك للإهمال والتقصير في العمل، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنه 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 81 لسنه 2016 بشأن أعمال الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة وعلى مأموريه التحقيق رقم 41 لسنه 2022 تحقيقات المحافظة.