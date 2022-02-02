صبحي لـ منتخب مصر لقصار القامة: استمروا في المنافسة وكل طلباتكم مجابة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يولي اهتماما كبيرا بمنتخب مصر لـ "قصار القامة"، والذي فاز ببطولة كأس العرب المقامة في شرم الشيخ، مشيراً إلى أنه يتم الاستعداد لبطولة كأس العالم التي ستقام في الأرجنتين وكوبا خلال ها العام.

وأضاف محمد فوزي في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على فضائية "الأولى"، أن وزير الشباب والرياضة التقى بهذا المنتخب في مكتبه خلال العام الماضي، وقدم لهم كافة الدعم والمساندة، معقباً: "قالهم كل طلباتكوا مجابة .. أنا عايزكوا بس تستمروا في المنافسة خلال المرحلة الراهنة والمقبلة .. حتى يكون لكم دور مهم في الرياضة المصرية مثل المتنافسين في كافة المجالات الأُخرى".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن وزير الشباب والرياضة قدم لهم الدعم خلال بطولة كأس العرب التي أُقيمت في شرم الشيخ، وبعد فوز منتخب "قصار القامة" بالبطولة، قدم لهم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة وأكد على دعمه الكبير لهم.

وأشار محمد فوزي إلى أن تم الموافقة على طلباتهم سواء بتوفير شركات رياضية للرعاية، أو توفير لهم المنشآت الرياضية، مؤكداً أن الدكتور أشرف صبحي أصدر قراراً بإتاحة كافة المنشآت الرياضية لـ "قصار القامة" بدون رسوم.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن سيكون هناك دراسة شاملة لتوفير برنامج رعاية يليق بهم، استعداداً لبطولة كأس العالم خلال الفترة القادمة، معقباً: "الدولة لا تترك أبنائها المجتهدين في مختلف المجالات".