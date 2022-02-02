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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية العماني يتسلم أوراق عدد من السفراء الجدد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 تسلم بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العُماني  نسخة من أوراق اعتماد توماس ليد بول سفير مملكة النرويج المعيّن لدى سلطنة عُمان.

وقد رحّب  الوزير بالسفير، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

كما تسلم بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة محمد عمران علي شودري سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعيّن لدى سلطنة عُمان.

وقد رحّب الوزير بالسفير، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والنماء.

حضر المقابلة عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.
 

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