السبت المقبل .. انطلاق دورة نادي الصيد الودية لبراعم كرة القدم بمشاركة 25 نادياً

تنطلق السبت المقبل ، الدورة الودية السادسة عشرة لبراعم كرة القدم التي ينظمها نادي الصيد خلال الفترة من 5 وحتى 11 فبراير الجاري ، والتي تقام على ملاعب نادي الصيد بالدقي.

ومن المقرر أن تقام البطولة بمشاركة فرق الدوري الممتاز والقسم الثاني، بحضور ما يزيد عن 25 ناديا، وتحت إشراف منطقة الجيزة لكرة القدم، ومن أهمها أندية الصيد، والأهلى، والإسماعيلى، وبيراميدز، والمصرى، والمقاولون العرب، وإنبى، والأوليمبى، وحرس الحدود، والجونة.

تشهد بطولة نادي الصيد لكرة القدم منافسة قوية للمراحل السنية (2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013)..

يذكر أن ، البطولة علي مدار الخمس عشر عاماً الماضية ، ظهرت فيها العديد من المواهب منهم كهربا وترزيجيه ورمضان صبحي والعديد من نجوم كرة القدم المصرية .