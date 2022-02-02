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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة.. موعد انحسار موجة أوميكرون الحالية.. عادة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري

السكري
السكري

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

موعد انحسار موجة أوميكرون الحالية وهل هناك متحورات أخرى؟
كشفت دراسة جديدة عن تراجع حالات الإصابة بـ متغير أوميكرون خلال الفترة الحالية، وأن النسبة المئوية للحالات التي تسبب مرضًا شديدًا أقل بكثير مما كانت عليه في متغير دلتا، وتظل اللقاحات - خاصة بعد جرعة معززة - فعالة للغاية في منع دخول المستشفى والوفاة.

بعد إصابة طبيب الإنسانية بـ كورونا.. أبرز النصائح والمحاذير لـ هاني الناظر
طمأن الدكتور محمد الناظر نجل الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، متابعيه عن حالته الصحية، وكتب "شكرا لكل الناس اللي اهتموا بصحة الوالد وبعتذر اني مش برد على حد فحبيت اعرفكم الوضع عشان الناس اللي عاوزة تعرف.

عادة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 20%
داء السكري من النوع 2 هو حالة شائعة تؤدي إلى ارتفاع شديد في مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم ، على الرغم من أنه في كثير من الحالات يمكن الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي.

السعال المستمر أبرزها.. علامات مبكرة تدل على إصابتك بسرطان الرئة
يعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة ، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 50 ألف شخص في بريطانيا كل عام.. فما هي الأعراض التي يجب الانتباه لها؟
 

كورونا هاني الناظر مرض السكري مرض السكر السعال استشاري الامراض الجلدية

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