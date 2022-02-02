مصرع 40 شخصا في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو

لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم، اليوم الأربعاء، في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديموقراطية؛ حسبما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشرطة الكونغولية، مقتل25 شخصا على الأقل جراء سقوط كابل كهربائي على منازل وسوق في ضواحي العاصمة كينشاسا.

وقال قائد شرطة كينشاسا سيلفانو كاسونجو: "سقط كابل كهربائي عالي الجهد على عدة منازل في منطقة ماتادي كيبالا وفي السوق، لقي عدة أشخاص حتفهم على الفور".

وأظهرت مقاطع فيديو، غير رسمية، تمت مشاركتها عبر الإنترنت أشخاصًا ينتحبون حول عدة جثث ملقاة في برك من الماء حيث سقطوا، مع تناثر المنتجات الطازجة حولهم.