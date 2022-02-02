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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شك في سلوكها.. تأجيل محاكمة قاتل زوجته بمنطقة 15 مايو لـ21 فبراير

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة زوج  تخلص من زوجته انتقاما لرجولته وشكه في سلوكها بمنطقة ١٥ مايو لجلسة 21 فبراير.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي و عضوية المستشارين أيمن عبد الخالق و محمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاته.

 

وأوضح أمر  الإحالة  قيام المتهم أحمد س، تاجر عجوة بقتل زوجته المجني عليها فايزة ا عمدا بأن أطبق بيديه علي عنقها فخرت قتيله باسفكسيا كتم الأنفاس فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

وجد زوجته مقتولة

وأكد الشاهد الاول هشام أحمد سعيد "نجل المتهم" ، عامل دليفري أنه ورد له من والدة المتهم اتصال هاتفي أن والده عاد لمسكنه  ووجد زوجته مقتولة  وقرر لها أنه سوف يهرب حتى يثبت براءته فأنتقل الي وحدة المباحث وانتقل رفقتهم وأبصر المتوفاة  مسجاة علي ظهرها وأضاف أن والده وراء ارتكاب الواقعة  نظرا لشكه الدائم في سلوكها.

 

وقال الشاهد الثاني،  أحمد محمد دياب ،27 سنة ، نقاش ، نجل المجني عليها أن والدته متزوجة من المتهم من أكثر  من تسعة عشرة عاما وأنه دائم الشك بسلوكها و اتهمه بقتلها.

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