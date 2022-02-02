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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات.. ندوة للبرلمان العربي بمعرض الكتاب

صدى البلد

شارك البرلمان العربي في أعمال ندوة عربية عقدت بالقاهرة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب ونظمتها منظمة المرأة العربية تحت عنوان " الأزمات العالمية الكبرى وتداعياتها على النساء والفتيات في الدول العربية"، ومثَّل البرلمان العربي في هذه الندوة النائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

وخلال المناقشات التي دارت في الندوة، أكدت النائبة شادية الجمل أهمية دعم وتمكين المرأة العربية سياسيا واقتصادياً، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حماية المرأة في الدول التي تشهد نزاعات وصراعات .

وأشارت "الجمل" إلى أن تمكين المرأة وحماية حقوقها والتصدي لكافة أشكال العنف ضدها، يُمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات ونهضتها، مؤكدة أن البرلمان العربي يضع قضايا المرأة العربية في مقدمة أولوياته في إطار استراتيجية عمله الجديدة.

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