منتخب مصر للتايكوندو جاهز لخوض بطولة كأس العرب بالفجيرة غدًا

يستعد المنتخب الوطني للتايكوندو للمشاركة في بطولة كأس العرب المفتوحة، يومي 3 و 4 فبراير بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ينظمها الاتحاد الإماراتي للعبة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، ويليها بطولة الفجيرة الدولية التاسعة G2 المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير ، تحت إشراف الاتحاد الدولي للتايكوندو.

ويخوض المنتخب المصري، منافسات البطولة ببعثة رسمية مكونة من 11 لاعبا بواقع 6 رجال و 5 سيدات.



واللاعبون هم: يوسف عصام منصور (-54 كجم)، وأحمد وائل نصار (-63 كجم) ، وعمر غنيم (-58 كجم)، ورامى عيسى (-74 كجم)، وأحمد راوي (-87 كجم)، وإياد بركات (-68 كجم).

واللاعبات هن: شهد سامى (-49 كجم)، ومنه الله مدحت (-53 كجم)، ونادين عمرو محمود (-62 كجم)، وميسون إيهاب فاروق (-73 كجم)، وآية محمد شحاته (-67 كجم).



ويقود الفريق فنيا أسامه سيد ومحمد مجدى، ويرأس البعثة محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو.

واستعد المنتخب المصري للبطولة بخوض معسكر إعداد دولي قوي خلال الفترة من 25 وحتى 30 يناير بنادي الفجيرة تحت إشراف المدرب الصربي الأولمبي دراجان جوفيك وبقيادة مدربي المنتخب المصري أسامة السيد ومحمد مجدي، بالإضافة إلى تامر صلاح المدير الفني للمنتخب الإماراتي، وخاض اللاعبون خلال هذا المعسكر تدريبات بدنية وفنية بالإضافة إلى خوض مباريات ودية بالسنسور.

وشارك في هذا المعسكر 55 لاعبا يمثلون 4 دول مختلفة، حيث تواجد منتخب صربيا، ومنتخب الإمارات، ومنتخب مصر، ونادي الصيد، ولاعبين من كندا.