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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

مباراة السنغال وبوركينا
مباراة السنغال وبوركينا فاسو (ساديو مانى وتراورى)

يقدم موقع صدى البلد تغطية لخطية وبث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 .

وينتظر مشجعو منتخبات المربع الذهبي “مصر والكاميرون والسنغال وبروكينا فاسو” نتيجة مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم، لتحديد الفرق الفائز المقرر له خوض نهائي أمم إفريقيا مع الفائز من مباراة مصر والكاميرون المقررة غدا الخميس، لذلك يبحث عشاق كرة القدم في القارة السمراء عن مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم .

منتخب السنغال 

وتأهل منتخب السنغال إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على غينيا الاستوائية بتيجة بثلاثة أهداف لهدف في إطار المباراة الأخيرة من مرحلة دور ربع النهائي، بينما تمكن منتخب بوركينا فاسو من إقصاء تونس من ربع النهائي ليضرب موعدًا مع السنغال.

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موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو بتوقيت مصر

وتقام مباراة السنغال وبوركينا فاسو، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، فى الدور نصف النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون 2021 وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

منتخب بوركينا 

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة السنغال وبوركينا فاسو الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والتاسعة بتوقيت القاهرة والأردن والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- وقطر والحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو

تذاع مباراة السنغال وبوركينا فاسو على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
خط الدفاع: بونا سار، خاليدو كوليبالي، ديالو، سيسيه.
خط الوسط: جاي، ميندي، جايي.
خط الهجوم: ديا، دييدهيدو، ساديو ماني.

تشكيل منتخب السنغال

التشكيل المتوقع لمنتخب بوركينا فاسو أمام السنغال

هيرفي كوفي

عيسى كابوريه

سوماليا واتارا

إدموند تابسوبا

ستيف ياجو

أداما جيرا

بلاتي توريه

جوستافو سانجاري

سيريل بايالا

حسان باندي

برتراند تراوري

تشكيبل منتخب بوركينا فاسو 

طاقم تحكيم مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم

يدير تيسيما، مباراة السنغال وبوركينا فاسو حكم ساحة، في حين يعاونه كل من إبراهيم عبد الله محمد وجيلبيرت شيريوت، حكام مساعدان، وبيتر واويرو كاماكو حكما رابعا، بينما يتولى إدارة غرفة الفيديو الحكم رضوان جيد ويعاونه كل من بشرى كربوبي وفتحية جرمومي.

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مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة

تأهل السنغال إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

كان منتخب السنغال تأهل إلى نصف نهائي أمم أفريقيا على حساب غينيا الاستوائية بتيجة بثلاثة أهداف لهدف في إطار المباراة الأخيرة من مرحلة دور ربع النهائي.

وبدأ السنغال التهديف في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعد تمريرة من ساديو ماني ليتقدم منتخب "أسد التيرانجا" في النتيجة عن طريق فامارا ديودهيو.

ساديو ماني نجم منتخب السنغال 

وعادل يانيك بيويلا النتجية بعدما استلم الكرة داخل نطقة الجزاء ثم سدد كرة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، حاول مدافعي غينيا الاستوائية تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن وصلت الكرة للاعب شيخ كوياتيه أمام المرمى وسددها بسهولة على يسار الحارس داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث ساليو سيس استلم الكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء وتوغل داخل المنطقة ثم مرر الكرة للمنطلق من الخلف إسماعيلا سار الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.

مباراة بوركينا فاسو وتوتس كاملة

 تابعونا وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل والتغطية الحية لمباراة السنغال وبوركينا فاسو لحظة بلحظة،،

 

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