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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإعلامي ماجد المالكي يشيد بمستوى تنظيم معرض الكتاب بدورته الـ53

الإعلامي ماجد المالكي
الإعلامي ماجد المالكي

يشارك الإعلامي ماجد المالكي، في ندوة عن الإعلام الرياضي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، متحدثًا عن دور الإعلام الرياضي في توعية وتثقيف المشجعين ومحبي الرياضة، ومن المقرر أن يتحدث أيضًا عن كأس العالم 2022 وحظوظ المنتخبات العربية في البطولة.
وقال ماجد خلال كلمته بالندوة، إن الإعلام الرياضي له دور كبير في تثقيف وتوعية محبي الرياضة على المستوى المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإعلام برز مؤخرًا وذاع صيته نتيجة اهتمام العديد من المواطنين بمتابعة الرياضات المحلية والعالمية خاصة رياضة كرة القدم.
وأضاف أن هذا الاهتمام الجماهيري، ألقى على كاهل الإعلام الرياضي ومقدموه، مسئولية كبيرة، تتمثل في ضرورة مواكبة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية سواء كانت محلية أو دولية والإلمام بكافة المعلومات والأخبار الخاصة بها، وذلك لاطلاع المشاهد عليها وإشباع رغبته واهتمامه الرياضي.
وتطرق إلى الحديث عن كأس العالم 2022، متوقعًا أن تشهد هذه النسخة منافسات قوية من قبل المنتخبات العربية، خاصة في ظل الأداء القوي والمشرف الذي قدمته هذه المنتخبات في كأس العرب وبطولة الأمم الإفريقية، مشيدًا بأداء منتخب مصر، الذي يحظى بحظوظ مرتفعة في كأس العالم.
كما أشاد بمستوى تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53، داعيًا المشاركين في المعرض إلى تنمية ثقافتهم الكروية وشراء الكتب والمؤلفات التي تتحدث عن الرياضات المختلفة.

الإعلامي ماجد المالكي الإعلام الرياضي معرض القاهرة الدولي للكتاب دور الإعلام الرياضي في توعية تثقيف المشجعين كأس العالم 2022

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