وفد الأهلي يروج لعضوية النادي بين أبناء الجالية المصرية في الإمارات

يبدأ وفد النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة العضوية، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءات مع أعضاء الجالية المصرية في الإمارات، وذلك للترويج لعضويات النادي على هامش بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غدا الخميس في أبو ظبي وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

ويشهد اليوم الأربعاء اللقاء الأول الذي يعقده وفد الأهلي مع الجالية المصرية في الإمارات، وذلك بمقر النادي المصري في دبي.

وكان الوفد قد حدد مواعيد وأماكن لقاءاته بأعضاء الجالية المصرية في الإمارات، خلال أيام 2 و3 و4 فبراير الجاري، بالنادي المصري بدبي، ويوم 7 من نفس الشهر بالنادي المصري في عجمان، ويوم 8 أو 9 في العين، ويوم 10 في أبوظبي.

وتعقد جميع اللقاءات من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء بجميع الفروع.

ووافق مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على سفر وفد من النادي لترويج وتسويق العضويات في الإمارات، وتعريف الجالية المصرية بمقر النادي بالجزيرة وفروعه في مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، وما يضمه من منشآت وملاعب وصالات ألعاب وحمامات سباحة ومناطق خدمية وترفيهية وملاعب الأطفال وفقًا لأحدث النسق العالمية.

ويوفر وفد الأهلي خدمة فورية لأعضاء الجالية المصرية بالإمارات، تتمثل في الحصول على كارنيه النادي؛ سواء العضوية العامة أو عضوية الأفرع، فور دفع الرسوم المقررة، وذلك دون الحاجة إلى الانتظار لحين العودة إلى القاهرة.

ويضم الوفد كلًّا من طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العضوية، وماريان ديمتري، نائب مدير التسويق، ومحمد رمضان، نائب مدير الاشتراكات.

